نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال ضد القادسية اليوم الإثنين في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الهلال لخوض مواجهة نارية أمام نظيره القادسية، في إطار منافسات مسابقة الدوري السعودي الممتاز لموسم 2024-25.

ويستقبل ملعب المملكة آرينا، مواجهة الهلال والقادسية، ضمن فعاليات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الألماني هارم أوسميرس، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب المملكة آرينا معقل زعيم الأندية السعودية.

وتوج فريق اتحاد جدة بشكل رسمي بلقب مسابقة الدوري السعودي لموسم 2024-25، برصيد 80 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه الهلال والذي يحتل وصافة الترتيب برصيد 72 نقطة، بينما يأتي القادسية في المرتبة الرابعة برصيد 68 نقطة.

موعد مواجهة الهلال والقادسية في دوري روشن السعودي

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الإثنين الموافق 26 مايو 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والعاشرة بتوقيت عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمواجهة الهلال والقادسية في دوري روشن السعودي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات إس سي سي السعودية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري روشن لموسم 2024-25، وتحديدًا على قناة SSC SPORTS HD4، وأيضًا تُذاع المواجهة على منصة شاهد / shahid vip.

