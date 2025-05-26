نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على غرار أزمة زيزو مع الزمالك.. رامي ربيعة يفاجئ الأهلي بهذا القرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن تطورات جديدة بشأن ملف تجديد عقد النجم الدولي رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي أثار الجدل في الفترة الماضية

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" قصة رامي ربيعة مع النادي الأهلي تشبه بشكل كبير أزمة زيزو مع الزمالك".

وأضاف:" الأمر بين رامي ربيعة والنادي الأهلي بات صعبا، بعدما طلب اللاعب الحصول على 40 مليون جنيه في الموسم، و80 مليون جنيه في حالة التجديد لموسمين".

واستكمل:" العرض الذي قدمه النادي الأهلي إلى رامي ربيعة نصف ما طلبه اللاعب، والأمر بين الطرفين حتى الآن وصل إلى طريق مسدود".

وأوضح:" رامي ربيعة غاضب من إدارة النادي الأهلي، بسبب تسريب الأرقام الذي طلبها اللاعب من أجل تجديد عقده، وأن النادي سلّم اللاعب للجمهور، مثلما فعل الزمالك مع زيزو".

وأتم كريم رمزي:" النادي الأهلي لن يرفه المبلغ الذي قدمه لرامي ربيعة، وفي انتظار تخفيض اللاعب المطالب المالية الذي طلبها، ومسئولي الأحمر لازال لديهم أمل أن يغير اللاعب رأيه وتتم موافقته على العرض المقدم".