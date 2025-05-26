نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلى يحدد موعد الإعلان عن صفقة محمد علي بن رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حددت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موعد الإعلان الرسمي عن صفقة النجم التونسي محمد علي بن رمضان، بعد نهاية مشواره مع فريقه السابق ببطولة الدوري المجري.

ونجح مسئولو النادي الأهلي في التوصل لإتفاق نهائي مع محمد علي بن رمضان، من أجل الانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم مركز خط وسط الفريق.

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى:" النادي الأهلي سيعلن بشكل رسمي عن صفقة محمد علي بن رمضان عقب مباراة فاركو المقرر لها يوم الأربعاء المقبل".

واستكمل:" بن رمضان وصل إلى القاهرة، استعدادا لتصوير إعلان الصفقة، ومن ثم سيشارك في التدريبات الجماعية للفريق عقب مباراة فاركو، من أجل الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ".

وأتم كريم رمزي:" النادي الأهلي أيضا سيعلن عن صفقة محمود حسن تريزيجيه، وحمدي فتحي عقب مباراة فاركو، ومن المتوقع أن يتواجد تريزيجيه مع الفريق في مباراة فاركو، وسيتم تقديمه بشكل مميز".