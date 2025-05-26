نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب باتشوكا يكشف حقيقة استقالته.. وموقفه من كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف جيرمي ألمادو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باتشوكا المكسيكي، عن حقيقة تقديم استقالته من تدريب الفريق، وكذلك موقفه من التواجد في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال ألمادو، في تصريحات له مع الإعلامي كريم رمزي، عبر برنامج "رقم 10" على القناة الأولى: "حتى الآن لم أتقدم باستقالتي من تدريب فريق باتشوكا المكسيكي بسبب المشروع، وما نشر في الأيام الماضية غير صحيح".

وعن إمكانية تواجده مع باتشوكا في كأس العالم للأندية، أوضح ألمادو: "لا ليست هناك أي إمكانية لذلك"، ومن المتوقع ألا أتواجد في المباراة الودية بين الأهلي وباتشوكا".

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره باتشوكا المكسيكي وديا، في أحد يومي 8 أو 9 يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، برفقة باتشوكا وبمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات.