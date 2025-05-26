الرياضة

مدرب باتشوكا يكشف حقيقة استقالته.. وموقفه من كأس العالم للأندية

0 نشر
0 تبليغ

مدرب باتشوكا يكشف حقيقة استقالته.. وموقفه من كأس العالم للأندية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب باتشوكا يكشف حقيقة استقالته.. وموقفه من كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

كشف جيرمي ألمادو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باتشوكا المكسيكي، عن حقيقة تقديم استقالته من تدريب الفريق، وكذلك موقفه من التواجد في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال ألمادو، في تصريحات له مع الإعلامي كريم رمزي، عبر برنامج "رقم 10" على القناة الأولى: "حتى الآن لم أتقدم باستقالتي من تدريب فريق باتشوكا المكسيكي بسبب المشروع، وما نشر في الأيام الماضية غير صحيح".

وعن إمكانية تواجده مع باتشوكا في كأس العالم للأندية، أوضح ألمادو: "لا ليست هناك أي إمكانية لذلك"، ومن المتوقع ألا أتواجد في المباراة الودية بين وباتشوكا".

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره باتشوكا المكسيكي وديا، في أحد يومي 8 أو 9 يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، برفقة باتشوكا وبمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا