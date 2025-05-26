نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتواصل مع اتحاد الكرة لزيادة عدد اللاعبين الأجانب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن تفاصيل تواصل النادي الأهلي مع اتحاد الكرة بشأن زيادة عدد اللاعبين الأجانب.

وأكد الغندور، أن مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، أن الأهلي تواصل بشكل ودي من أجل زيادة عدد اللاعبين الأجانب في الموسم المقبل، من ٥ إلى ٧ لاعبين فوق السن و٣ لاعبين تحت السن.

وأضاف المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور:"اتحاد الكرة رفض حسم قراره النهائي سواء بالقبول أو الرفض، لحين الاجتماع مع الأندية يوم ٢ يونيو المقبل ومناقشة طلب النادي الأهلي".