نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتمد جمال: كأس مصر هدف الزمالك الأسمى والمرحلة تتطلب عقلية المعسكر المغلق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الكابتن معتمد جمال، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن الفريق يمر حاليًا بواحدة من أهم المراحل في تاريخه الحديث، مشددًا على أن التتويج بـ بطولة كأس مصر يجب أن يكون الهدف الأسمى لكل عناصر المنظومة، دون النظر لأي ظروف أو عراقيل.

وأشار معتمد في تصريحاته عبر برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك إلى أن مباراتي بتروجيت وفاركو مثّلتَا محطات فنية مهمة في طريق الاستعداد للمباراة النهائية أمام بيراميدز، واصفًا إياهما بأنهما من أفضل التجارب التي خاضها الفريق في الفترة الأخيرة على مستوى الانضباط والتركيز.

وشدد المدير الفني الأسبق للقلعة البيضاء على أن هذه المرحلة يجب أن تُدار بنفس عقلية المعسكر المغلق، بما يضمن أعلى درجات التركيز الذهني والانضباط التكتيكي، خاصة وأن الفريق على بُعد خطوة واحدة من معانقة اللقب.

وأضاف أن المرحلة الحالية هى مرحلة اللاعبين الكبار، مؤكدًا أن الجهاز الفني سيقدّم التعليمات والرؤية، لكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق اللاعبين داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الالتزام والتركيز في التفاصيل الصغيرة سيكون هو الفارق في حسم اللقب.

واختتم معتمد جمال تصريحاته بالتأكيد على أن التعاهد بين اللاعبين على الفوز بالبطولة يجب أن يكون هو شعار هذه الأيام، مؤكدًا أن عزيمة الرجال والإيمان بالهدف قادرًا على تجاوز أي تحديات.