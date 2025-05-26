نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى فتحي يلحق بمواجهة بيراميدز وصن داونز في إياب نهائي الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي جمال الغندور، موقف اللاعب مصطفى فتحي من المشاركة مع بيراميدز ضد صن داونز في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف الغندور، أن فرص اللاعب مصطفى فتحي في المشاركة أمام صن داونز في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وأكد مصدر من داخل نادي بيراميدز، أن مصطفى فتحى يخضع لبرنامج تأهيلى مكثف من أجل اللحاق بمواجهة العودة أمام الفريق الجنوب أفريقي وهناك فرص كبيرة بلحاقه بالمواجهة الحاسمة.