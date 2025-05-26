نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام الرياض في الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يختتم فريق أهلي جدة منافسات الدوري السعودي لكرة القدم في الموسم الحالي، بمواجهة أمام فريق الرياض، وذلك في التاسعة من مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لفريق أهلي جدة

يأمل فريق الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره الرياض، وذلك في إطار مباريات الجولة 34 والختامية من منافسات الدوري السعودي، ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني الألماني لفريق الأهلي السعودي، مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: ماتيو دامس، روجير إيبانيز، ميريح ديميرال، محمد بكر.

خط الوسط: فرانك كيسييه، زياد الجهني، فراس البريكان.

خط الهجوم: غابرييل فيغا، إيفان توني، رياض محرز.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة «ssc extra 1»، الناقل الحصري لبطولة دوري روشن السعودي.

يذكر أن فريق الأهلي يقع في المركز الخامس برصيد 64 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يأتي فريق الرياض في المرتبة التاسعة برصيد 38 نقطة.