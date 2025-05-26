نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة الأهلي والرياض اليوم الإثنين في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل فريق أهلي جدة في التاسعة من مساء اليوم الإثنين ضيفا على نظيره فريق الرياض، وذلك في إطار مباريات الجولة 34 والختامية، من منافسات دوري روشن السعودي.

معلق مباراة الأهلي والرياض

يحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد مباراة الليلة بين الأهلي وفريق الرياض، وذلك في المباراة التي ستنقل عبر قناة «ssc extra 1».

ومن المقرر أن يتولى مهمة التعليق على المباراة عبر قناة « ssc extra 1 HD» المعلق الرياضي السعودي عيسى الحربين، بينما يعلق على المباراة عبر قناة «ssc extra 1» المعلق الرياضي المصري حاتم بطيشة.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل فريق الرياض صاحب الضيافة في مباراة اليوم المباراة في المرتبة التاسعة برصيد 38 نقطة، بينما يأتي فريق الأهلي في المركز الخامس برصيد 64 نقطة.