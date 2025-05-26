نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والرياض اليوم الإثنين في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف فريق الرياض نظيره فريق أهلي جدة، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، معقل فريق الرياض، وذلك في إطار مباريات الجولة 34 والأخيرة من دوري روشن السعودي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام مباراة الليلة بين الأهلي وفريق الرياض في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتنقل عبر قناة SSC extra 1، الناقل الحصري لبطولة دوري روشن السعودي.

يطمح فريق أهلي جدة في العودة مرة أخرى إلى طريق الانتصارات المحلية، وذلك بعد الإخفاق في الجولة الماضية أمام فريق الاتفاق بثلاثية مقابل هدف.

على الجانب الآخر، يأمل فريق الرياض في ختم منافسات الموسم الجاري، بتحقيق فوز معنوي على حامل لقب كأس النخبة الآسيوي فريق أهلي جدة.

يذكر أن فريق أهلي جدة يقع في المرتبة الخامسة برصيد 64 نقطة، بينما يأتي فريق الرياض في المرتبة التاسعة برصيد 38 نقطة.