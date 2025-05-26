تشكيل النصر المتوقع أمام الفتح في دوري روشن السعودي.. رونالدو يقود الهجوم

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن التشكيل الذي سيبدأ به مبارة الفتح؛ مساء اليوم الإثنين الموافق 26 مايو، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري السعودي.

موعد مباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي



ومن المقرر أن يستضيف ملعب “نادي الفتح”، المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي النصر ضد الفتح؛ وذلك

في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والساعة 10:00 مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل النصر المتوقع أمام الفتح في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى: ماثيوس بينتو

الدفاع: سلطان الغنام – محمد سيماكان – محمد آل فتيل – نواف بوشل

الوسط: عبد الله الخيبري – أوتافيو – أيمن يحيى

الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – جون دوران

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي التي أعلنت عن إذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي بشكل حصري، وسيتم بث مباراة. النصر ضد الفتح عبر قناة SSC 1HD.