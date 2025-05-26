نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة النصر والفتح اليوم في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 26 من شهر مايو الجاري، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مع نظيره الفتح، في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي

ومن المقرر أن يستضيف ملعب “نادي الفتح”، المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي النصر ضد الفتح؛ وذلك

في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والساعة 10:00 مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفتح في دوري روشن

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة النصر ضد الفتح، مساء اليوم الإثنين عبر شبكة قنوات SSC sports السعودية، وتحديدا قناة SSC 1HD.

معلق مباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي

والجدير بالذكر أن قناة SSC 1HD، أعلنت بشكل رسمي عن تعيين المعلق المتميز مشاري القرني، للتعليق على أحداث مباراة النصر ضد الفتح في بطولة الدوري السعودي.