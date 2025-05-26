نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة: تأجيل نهائي كأس مصر مرفوض وليس لنا علاقة بأزمة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شدد مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، على رفض مجلس الإدارة برئاسة هاني أبو ريدة، فكرة تأجيل نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز المحدد له يوم ٥ يونيو المقبل، بسبب أزمة بيراميدز قبل نهائي دوري أبطال افريقيا أمام صن داونز.

وأضاف المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور:"نقدر بيراميدز وندعمه في مباراته المهمة أمام صن داونز يوم الأحد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، لأنه يمثل مصر في هذه البطولة، لكن طلبه تأجيل لقاء سيراميكا يوم ٢٨ مايو في الدوري ليس ليس من اختصاصنا لأن رابطة الأندية هي من تدير المسابقة".

وتابع المصدر:"الاقتراح الذي يخص إمكانية تأجيل مباراة سيراميكا لتقام في موعد آخر، وتأجيل نهائي كأس مصر، مرفوض لأننا حددنا هذا الموعد منذ فترة طويلة بعدما كان مقررا له يوم ٢٠ مايو الماضي".