نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير الإنجليزي في مصر: محمد صلاح أيقونة للشباب.. ويستحق جائزة الأفضل هذا الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



ينتظر عشاق ومتابعي كرة القدم العالمية، حوار الليلة بين اللاعب المصري قائد فريق ليفربول الإنجليزي، وقناة أون سبورت 1.

وقبل بداية الحوار مع محمد صلاح، استضافت قناة أون سبورت السفير البريطاني في القاهرة جاريث بايلي، والذي تحدث قائلا: "محمد صلاح أيقونة للشباب، ويعتبر حلقة الوصل والربط في الفترة الأخيرة، بين مصر وبريطانيا".

وتابع بايلي: "الإنتماء والولاء الركائز الأساسية التي جعلت صلاح متمسكا بإكمال مشواره مع فريق ليفربول الإنجليزي، حيث أصبح الآن جزء لا يتجزأ من الفريق الإنجليزي".

أكد بايلي: "صلاح أحد الأسباب الرئيسية في حصول فريق ليفربول بالتتويج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، كما أنه أصبح أحد أقرب اللاعبين للجمهور في بريطانيا، حيث أصبح المئات من المشجعين في ليفربول يحملون أعلام مصر في المدرجات".

أردف بايلي: "أتمنى مقابلة صلاح فيما هو قادم، التواصل بيني وبينه من خلال الهاتف فقط".

وواصل: "الشعب المصري يمتاز بحسن الضيافة والاستقبال، المبدأ الأساسي لهم حب الناس، وتعتبر مدينة سانت كاترين من أجمل البلاد في مصر، ووصيتي للسياح زيارة الدلتا".

اختتم بايلي حديثه قائلا: "أبارك لمحمد صلاح الحصول على البطولة، ومرموش أمامه مستقبل طويل، لكننا اليوم نحتفل بصلاح".