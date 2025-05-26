نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر ضد الفتح اليوم الإثنين في الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في مواجهة قوية أمام نظيره الفتح، مساء اليوم الإثنين الموافق 26 من شهر مايو الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي

ومن المقرر أن يستضيف ملعب “نادي الفتح”، المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي النصر ضد الفتح؛ وذلك

في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والساعة 10:00 مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

حيث يحتل فريق النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 67 نقطة، بينما يتواجد الفتح، في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 36 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي التي أعلنت عن إذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي بشكل حصري، وسيتم بث مباراة. النصر ضد الفتح عبر قناة SSC 1HD.