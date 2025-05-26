نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح: موسم استثنائي.. ورحيل كلوب كان مفاجأة كبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في حوار تلفزيوني صريح ومليء بالكشف كواليس مهمة، تحدث النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن تفاصيل موسمه الحالي ومستقبله الكروي، مؤكدًا أن الموسم الجاري هو الأمتع له منذ انضمامه إلى الريدز.

وقال صلاح خلال ظهوره مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج "ملعب أون" على قناة أون سبورت 1، إنه لم يكن يتوقع إطلاقًا أن يرحل المدرب الألماني يورغن كلوب عن الفريق، مضيفًا: "ما كنتش متوقع خالص إن كلوب يمشي، لكن في النهاية حصل، وده موسم ممتع جدًا بالنسبة لي".

وتحدث صلاح عن أزمة تجديد عقده، موضحًا أن المفاوضات استغرقت وقتًا أطول من المتوقع بسبب سياسة إدارة ليفربول، لكنه أشار إلى أن رغبة الجمهور في استمراره كان لها أثر كبير في الضغط على الإدارة لحسم التوقيع، وقال: "التجديد اتأخر بسبب سياسة النادي، لكن الجمهور ساعد في إننا نوصل لاتفاق، وأنا كنت حابب أكمل وهم كمان".

ولم يخفي صلاح مفاجأته بأنه كان قريبًا جدًا من الانضمام إلى الدوري السعودي حال عدم تجديد عقده مع ليفربول، قائلًا: "لو ما حصلش اتفاق مع ليفربول، كنت هروح السعودية كنت بتكلم مع ناس هناك وكانوا مرحبين جدًا، لكن في الآخر اتفقت مع ليفربول، وده القرار اللي كنت حاسس إنه الأفضل".

وعن الشائعات التي ربطته بنادي ريال مدريد، نفى صلاح وجود أي مفاوضات رسمية مع النادي الإسباني خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الريال لم يكن ضمن خططه.

وفي جانب أكثر إنسانية من الحديث، أشار صلاح إلى علاقاته داخل غرفة ملابس ليفربول، مؤكدًا أن المجري دومينيك سوبوسلاي هو أقرب لاعب له حاليًا، في حين كان الكرواتي ديان لوفرين الأقرب له في الفترات السابقة.

حديث محمد صلاح جاء ليرسم ملامح موسم استثنائي اختلطت فيه المشاعر بين النجاحات الكبيرة على المستوى الشخصي، والتحولات الكبرى التي يشهدها فريق ليفربول بعد نهاية حقبة يورغن كلوب، وسط تطلعات كبيرة لمستقبل قد يحمل مزيدًا من الألقاب والتحديات للنجم المصري.