محمد صلاح يصنع التاريخ في البريميرليج: "كنت عارف أنا عاوز إيه"

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أحمد جودة - القاهرة -



أكد الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي أن تأخر تجديد عقده مع النادي لم يكن لأسباب شخصية، بل نتيجة لسياسات التفاوض داخل ليفربول، مشيرًا إلى أنه كان على دراية تامة بما يريده، وقد تحقق ذلك في النهاية باتفاق يرضي جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال حوار خاص أجراه مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون سبورت 1"، حيث تحدث صلاح عن التحولات الكبرى في مسيرته خلال الموسم الجاري، والذي وصفه بـ "الأكثر إمتاعًا" منذ انضمامه إلى ليفربول.

تطرق صلاح إلى الفارق النفسي بين الجوائز التي حصل عليها، مؤكدًا أن أول مرة يتوج فيها بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي كانت "لحظة غير مصدقة"، لكنه في المرة الثالثة شعر بالفخر لأنه قادر على تكرار الإنجاز، وقال: "أول مرة تكسب أحسن لاعب في إنجلترا بتحس إنك بتحلم، بس الثالثة بتفرحك إنك لسه قادر تعملها تاني".

وفي مقارنة بين مدربه السابق يورغن كلوب والحالي أرني سلوت، قال صلاح: "طريقة لعب سلوت مختلفة تمامًا عن كلوب، وكل مدرب له طريقته، لكن مع سلوت في تواصل أكتر، وده مريحني جدًا".

وأضاف: "كلوب كان عظيم، بس الحوار بينّا ماكنش كتير، بعكس سلوت اللي بحس إننا دايمًا على اتصال".

دخل محمد صلاح تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز من أوسع أبوابه هذا الموسم، بعد أن أصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يفوز بثلاث جوائز فردية رئيسية في نفس الموسم:

وبحسب شبكة "سكواكا" المتخصصة في الإحصاءات، سجل صلاح 29 هدفًا، وصنع 18 آخرين، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الرقم منذ بداية البطولة بالنظام الحديث.

بذلك، عادل صلاح الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في موسم واحد في البريميرليج، برصيد 47 مساهمة تهديفية (أهداف + تمريرات حاسمة).

توج صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي، وتسلم "الحذاء الذهبي" وجائزة أفضل صانع ألعاب من أسطورة ليفربول إيان راش عقب نهاية مباراة فريقه الأخيرة أمام كريستال بالاس، والتي انتهت بالتعادل 1-1 وسجل خلالها صلاح هدفًا حاسمًا.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 84 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما أنهى كريستال بالاس الموسم في المركز الثاني عشر برصيد 53 نقطة، محتفلًا بتتويجه التاريخي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

مع ختام موسم 2024-2025، يواصل محمد صلاح ترسيخ اسمه كأحد أعظم لاعبي الدوري الإنجليزي في العصر الحديث، ليس فقط بالأرقام، بل بتأثيره الحاسم في نجاحات ليفربول الجماعية والفردية على حد سواء.