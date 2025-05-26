نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يقترب من حسم التعاقد مع نجم فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقتربت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من حسم التعاقد مع صفقة قوية جديدة من صفوف نادي فاركو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق.

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" شهدت الساعات القليلة الماضية، اتفاق بين مسئولي النادي الأهلي ونادي فاركو، على تعاقد المارد الأحمر مع ياسين مرعي".

وتابع:" النادي الأهلي اتفق مع مسئولي فاركو، على ضم ياسين مرعي لمدة 5 مواسم مقابل 40 مليون جنيه، مع إعارة أي لاعب من لاعبي الأحمر الناشئين إلى فاركو، بشرط المشاركة في المباريات".

واستكمل:" الأهلي كان يرغب في التعاقد مع مدافع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، موباكيزي صاحب ال 19 عاما، ولكن النادي طلب الحصول على 2.5 مليون دولار، للموافقة على بيعه، ولكن إدارة النادي الأهلي رأت أن هذا المبلغ كبير للغاية "

وأتم كريم رمزي:" لجنة التخطيط ولجنة الاسكاوتنج ومحمد يوسف هم من طلبوا التعاقد مع ياسين مرعي، بعد تألقه مع نادي فاركو في الفترة الأخيرة ".