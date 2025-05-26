برشلونة يسحق أتلتيك بيلباو بثلاثية في ختام الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة -

حقق فريق برشلونة فوزًا مستحقًا على نظيره أتلتيك بيلباو بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024-25.

نتيجة مواجهة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الليجا

تمكن البولندي المميز روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل هدف التقدم لصالح برشلونة في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول، بعد صناعة متقنة من الموهبة الإسبانية لوبيز.

ثم عاد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ليسجل ثاني أهدافه في اللقاء والثاني لفريقه برشلونة في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، بعد عرضية مميزة من رافينيا.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 90+4، سجل الإسباني داني أولمو الهدف الثالث لصالح برشلونة من ركلة جزاء.

وحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني لموسم 2024-25، بعدما تصدر ترتيب المسابقة برصيد 88 نقطة، متفوقًا على غريمه التقليدي فريق ريال مدريد والذي احتل مركز الوصافة برصيد 84 نقطة، بينما يأتي أتلتيك بيلباو في المرتبة الرابعة برصيد 70 نقطة.