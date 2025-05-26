نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن الرمادى يتدخل لحسم ملف تجديد عقد عبد الله السعيد مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي جمال الغندور إن أيمن الرمادى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك،تواصل مع لجنة التخطيط بالنادى الأبيض خلال الساعات الماضية لمحاولة تقريب وجهات النظر مع عبد الله السعيد نجم القلعة البيضاء.

وأضاف: "وعقد الرمادى جلسة مع عبد الله السعيد،أكد فيها اللاعب تمسكه بالتجديد للزمالك،بشرط الاتفاق على نقطة تلاقي،كما وعد المدرب اللاعب بإزالة الخلاف بينه وبين لجنة التخطيط من أجل إسدال الستار على هذا الملف".

وواصل: "ويؤمن الرمادى بقيمة عبد الله السعيد مع الزمالك،حيث يرغب فى الحفاظ على تركيز اللاعب قبل مباراة نهائى الكأس المهمة أمام بيراميدز يوم 5 يونيو المقبل".