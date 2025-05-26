نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار ريفيرو يحسم صفقة الأهلي الدفاعية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل توقيع اللاعب ياسين مرعي إلى النادي الأهلي بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن ياسين مرعي لاعب نادي فاركو وقع على عقود انضمامه للنادي الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف، أن حدث توصل إلى إتفاق مع نادي فاركو على شراء عقد اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واختتم حديثه، أن الصفقة متوقفة على قرار المدير الفني الجديد الإسباني خوسيه ريفيرو الذي أكد على احتياج الفريق لضم ثنائي في خط الدفاع وهو ما يعمل عليه الأهلي في الوقت الحالي بالتفاوض مع ياسين مرعي والجزار من المحلة وعمر فايد المحترف في فنربخشة التركي بجانب زين الدين بلعيد في حالة زيادة عدد الأجانب.