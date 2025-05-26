نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة يؤكد: بيراميدز يحظى بالدعم.. ولماذا كل هذا التهويل؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



إنتقد الإعلامي محمد شبانة التصريحات التي خرجت من مسئولي بيراميدز والتي اتهموا فيها المسئولين عن الرياضة في مصر بعدم دعم الفريق طوال الموسم.

وتسائل شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم كيف وصل بيراميدز لنهائي بطولة إفريقيا وينافس على البطولات المحلية حتى اللحظة الأخيرة إذا كان يتم محاربته من الجميع في مصر؟

وأكد شبانة أن مسئولي بيراميدز رفضوا في وقت سابق تبكير موعد مباراة سيراميكا محل الأزمة للتركيز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز.

وأضاف شبانة أن بيراميدز قدم مباراة كبيرة أمام صن داونز خارج ملعبه واقترب بشدة من احراز اللقب الافريقي وأمامه الوقت الكافي للاستعداد للمنافسة على الدوري في المباراة الأخيرة وكل التصريحات التي تخرج حاليا قد تخرج الفريق عن تركيزه وتأتي بنتائج عكسيه.