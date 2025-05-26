نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 ملفات هامة على طاولة اجتماع مجلس الزمالك في غياب لبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور أن مجلس إدارة نادي الزمالك سيجتمع غدا لمناقشة العديد من الملفات الهامة التي تخص النادي.

وتابع خلال تصريحاته خلال برنامج ستاد المحور: أهم الملفات التي سيتم مناقشتها فلترة قطاع الناشئين وتحديد خطة الموسم الجديد.. وتطورات ملف فرع النادي الجديد بمدينة ٦ أكتوبر.. بجانب اعتماد اسم مدير التعاقدات الجديد بقطاع كرة القدم.. ومناقشة ملف فرق الصالات.

وأكمل: اجتماع غدا سيشهد غياب الكابتن حسين لبيب رئيس النادي بسبب مرضه والوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.

