الرياضة

4 ملفات هامة على طاولة اجتماع مجلس الزمالك في غياب لبيب

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4 ملفات هامة على طاولة اجتماع مجلس الزمالك في غياب لبيب

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور أن مجلس إدارة نادي الزمالك سيجتمع غدا لمناقشة العديد من الملفات الهامة التي تخص النادي.

وتابع خلال تصريحاته خلال برنامج ستاد المحور: أهم الملفات التي سيتم مناقشتها فلترة قطاع الناشئين وتحديد خطة الموسم الجديد.. وتطورات ملف فرع النادي الجديد بمدينة ٦ أكتوبر.. بجانب اعتماد اسم مدير التعاقدات الجديد بقطاع كرة القدم.. ومناقشة ملف فرق الصالات.

وأكمل: اجتماع غدا سيشهد غياب الكابتن حسين لبيب رئيس النادي بسبب مرضه والوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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