نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاسماعيلي يفوز على الجونة بثلاثية نظيفة بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث مباراة الاسماعيلي والجونة بفوز الدراويش بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد الاسماعيلية بالجولة الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

واحرز الهدف الأول للاسماعيلي عبد الرحمن الدح في الدقيقة 46 من عمر اللقاء،سجل الهدف الثاني عبد الرحمن الدح 47، تمكن محمد خطاري من احراز الهدف الثالث في الدقيقة 89.

جاء تشكيل الاسماعيلي في مواجهة الجونة كالتالي: حراسة المرمي: عبدالله جمال.

خط الدفاع: محمد إيهاب ومحمد نصر ومحمد عمار وعبدالله السعيد.

خط الوسط: عبد الرحمن الدح وهشام محمد ومحمد عبد السميع.

خط الهجوم: مروان حمدي ونادر فرج ومحمد خطاري.

وضمت قائمة تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمي: حسن شاهين.

خط الدفاع: أحمد شوشة وأحمد عبد الرسول وعصام صبحي واليو جاتا.

خط الوسط: نور السيد ومحمد عماد وأكيم فيفور ومحمود حسونة.

خط الهجوم: مروان محسن وحافظ إبراهيم.

يجلس على دكة البدلاء أحمد مسعود حارسًا ومعه رضا سيد وعبد الجواد محمد وأحمد مجدي وسيف شيكا وبلال السيد ومحمد النحاس واوجو صموئيل وشاسو كايير

ويجلس مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن محروس وعبد الكريم مصطفي وأحمد الشيخ ومحمد وجدي وعبدالرحمن كتكوت وإبراهيم عبد العال وعلي الملواني وحسن صابر وإريك تراوري.