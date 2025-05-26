الرياضة

منتخب مصر في مجموعة إنجلترا بكأس العالم للناشئين

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منتخب مصر في مجموعة إنجلترا بكأس العالم للناشئين

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر في مجموعة إنجلترا بكأس العالم للناشئين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة كأس العالم للناشئين دون 17 عاما عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الخامسة إلى جوار منتخبات إنجلترا، فنزويلا، هاييتي في البطولة التي تقام بالدوحة نهاية العام الجاري.

جدير بالذكر أن منتخب مصر دون 17 عامًا كان قد حجز مقعده بعدما تأهل عبر الملحق الافريقي للمنتخبات أصحاب أفضل مركز ثالث بعد فوزه على حساب أنجولا.

وفيما يلي نتيجة القرعة كاملة:

المجموعة الأولي: قطر، إيطاليا، جنوب إفريقيا، بوليفيا.
المجموعة الثانية: اليابان، المغرب، كاليدونيا الجديدة، البرتغال.
المجموعة الثالثة: السنغال، كرواتيا، كوستاريكا، الإمارات.
المجموعة الرابعة: الأرجنتين، بلجيكا، تونس، جزر ڤيجي.
المجموعة الخامسة: إنجلترا، فنزويلا، هاييتي، مصر.
المجموعة السادسة: المكسيك، كوريا الجنوبية، كوت ديفوار، سويسرا.
المجموعة السابعة: ألمانيا، كولومبيا، كوريا الشمالية، السلفادور.
المجموعة الثامنة: البرازيل، هوندوراس، إندونيسيا، زامبيا.
المجموعة التاسعة: أمريكا، بوركينا فاسو، طاجيكستان، التشيك.
المجموعة العاشرة: باراجواي، أوزبكستان، بنما، أيرلندا.
المجموعة الحادية عشر: فرنسا، تشيلي، كندا، أوغندا.
المجموعة الثانية عشر: مالي، نيوزيلندا، النمسا، السعودية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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