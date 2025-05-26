نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يتقدم على الجونة بهدف في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهي أحداث الشوط الأول لمباراة الإسماعيلي والجونة بتقدم الدراويش بهدف مقابل لاشئ في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب ستاد الاسماعيلية بالجولة الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

واحرز الهدف الأول للاسماعيلي عبد الرحمن الدح في الدقيقة 46 من عمر اللقاء.

جاء تشكيل الاسماعيلي في مواجهة الجونة كالتالي:

حراسة المرمي: عبدالله جمال.

خط الدفاع: محمد إيهاب ومحمد نصر ومحمد عمار وعبدالله السعيد.

خط الوسط: عبد الرحمن الدح وهشام محمد ومحمد عبد السميع.

وضمت قائمة تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمي: حسن شاهين.

خط الدفاع: أحمد شوشة وأحمد عبد الرسول وعصام صبحي واليو جاتا.

خط الوسط: نور السيد ومحمد عماد وأكيم فيفور ومحمود حسونة.

خط الهجوم: مروان محسن وحافظ إبراهيم.

يجلس على دكة البدلاء أحمد مسعود حارسًا ومعه رضا سيد وعبد الجواد محمد وأحمد مجدي وسيف شيكا وبلال السيد ومحمد النحاس واوجو صموئيل وشاسو كايير.