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أحمد جودة - القاهرة - كشف بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن إقامة اختبارات لانتقاء المواهب وتحديدًا مرحلة "البراعم" داخل المحافظات خلال الفترة المُقبلة.

الزمالك يجري اختبارات جديدة لاكتشاف المواهب

وأكد بدر حامد في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، أنه تم التنسيق مع مجلس الإدارة، على إقامة اختبارات داخل العديد من المحافظات، للتسهيل على المواهب وعلى أسرهم، بالإضافة إلى تواجد عناصر مميزة تمتلك الموهبة داخل المحافظات تجعلها جديره بالانضمام للقلعة البيضاء.

وأضاف أن الاختبارات الخاصة بالبراعم ستكون للأعمار السنية بداية من مواليد 2011، وحتي 2017.

وأشار رئيس قطاعات كرة القدم إلى أنه سيتم الإعلان عن المحافظات التي سيتم إقامة الاختبارات بها، بالإضافة إلى المواعيد خلال الوقت القادم عبر المركز الإعلامي والمنصات الرسمية الخاصة بالنادي.