نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القرعة تضع منتخب مصر بالمجموعة الثالثة في كأس العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة كأس العرب قطر 2025 التي أقيمت قبل قليل بالدوحة عن وقوع منتخب مصر إلى جوار منتخبات الأردن والإمارات والفائز من مباراة الكويت وموريتانيا بالمجموعة الثالثة.

المنتخب المصري شارك في النسخة الأولى من كأس العرب وغادر من الدور نصف النهائي بعدما خسر أمام تونس بهدف دون رد حيث تعد هذه هي المشاركة الثانية لمنتخبنا في النسخة الثانية من البطولة.

وفيما يلي مجموعات البطولة كاملة:

المجموعة الأولى: قطر، تونس، الفائز من سوريا وجنوب السودان، الفائز من مباراة فلسطين وليبيا.

المجموعة الثانية: المغرب، السعودية، الفائز من عمان والصومال، الفائز من اليمن وجزر القمر.

المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات، الفائز من مباراة الكويت وموريتانيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، الفائز من البحرين وچيبوتي، الفائزة من مباراة السودان ولبنان.

