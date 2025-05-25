نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الألماني هانز فليك مدرب برشلونة، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة أتلتيك بيلباو، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

برشلونة يواجه أتلتيك بيلباو في الليجا

ويستقبل ملعب سان ماميس، مباراة بيلباو وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2024-25.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الإسباني بابلو جونزاليس، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب سان ماميس معقل الأتلتيك.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة في الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

وحسم النادي الكتالوني لقب مسابقة الليجا الإسبانية، بعدما تصدر ترتيب البطولة برصيد 85 نقطة من 37 مباراة، متفوقًا على غريمه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 84 نقطة من 38 مواجهة، بينما يأتي أتلتيك بيلباو في المرتبة الرابعة برصيد 70 نقطة.

وجاء تشكيل برشلونة، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: بينيا.

▪︎خط الدفاع: كوبارسي - بالدي - أراوخو - جارسيا.

▪︎خط الوسط: جافي - بيدري - لوبيز.

▪︎خط الهجوم: رافينيا - ليفاندوفسكي - لامين يامال.

القنوات الناقلة لمواجهة بيلباو وبرشلونة في الليجا

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لموسم 2024-25 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD1.