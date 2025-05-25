ويليامز يقود تشكيل أتلتيك بيلباو لمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإسباني إرنستو فالفيرادي مدرب أتلتيك بيلباو عن تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة برشلونة، في إطار منافسات مسابقة الليجا الإسبانية.

أتلتيك بيلباو في مواجهة نارية أمام برشلونة بالليجا

ويحتضن ملعب سان ماميس، مباراة بيلباو وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2024-25.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الإسباني بابلو جونزاليس، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب سان ماميس معقل الأتلتيك.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة في الدوري الإسباني، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

وحسم النادي الكتالوني لقب مسابقة الليجا الإسبانية، بعدما تصدر ترتيب البطولة برصيد 85 نقطة من 37 مباراة، متفوقًا على غريمه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 84 نقطة من 38 مواجهة، بينما يأتي أتلتيك بيلباو في المرتبة الرابعة برصيد 70 نقطة.

وجاء تشكيل أتلتيك بيلباو، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: سيمون.

▪︎خط الدفاع: دي ماركوس - نونيز - باريديس - بيرشيش.

▪︎خط الوسط: جالارينا - ياوريجيزار - جوميز.

▪︎خط الهجوم: بيرينج - نيكولاس ويليامز - سانادي.

القنوات الناقلة لمواجهة بيلباو وبرشلونة في الليجا

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لموسم 2024-25 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD1.

