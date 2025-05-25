محمد صلاح يحطم جميع الأرقام القياسية عقب تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، تحطيم الأرقام القياسية في بطولة البريميرليج، وذلك بعدما توج بجائزتي الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي.

وتعادل فريق ليفربول مع نظيره كريستال بالاس إيجابيا بهدف لكل منهما، وسجل محمد صلاح هدف الريدز الوحيد.

محمد صلاح يحطم الأرقام القياسية في البريميرليج

أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، والحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز، وجائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي الممتاز في نفس الموسم.

أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يفوز بالحذاء الذهبي وجائزة صانع الألعاب عدة مرات.

كما أنه عادل أيضًا الرقم القياسي لأكبر عدد من المساهمات في الأهداف على الإطلاق في حملة واحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكذلك بات ثاني لاعب فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يفوز بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات بعد تييري هنري.