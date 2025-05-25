نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي ينتصر على فولهام في ختام البريميرليج ويضمن مشاركته في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي إلى دوري أبطال أوروبا بعد الفوز أمام فولهام بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "كرافن كوتيج" في ختام منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

أحداث مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي

سجل إلكاي جوندوجان أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 21، بعد تسديدة من ماتيوس نونيز من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس ليتابعها جوندوجان بتسديدة مقصية، ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

وأضاف إرلينج هالاند الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 72 عن طريق ركلة جزاء، نفذها هالاند بتسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ترتيب فريقي مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 71 نقطة، بعد الفوز في 21 مباراة والتعادل في 8 لقاءات وخسارة 9 مواجهات، فيما يحتل فريق فولهام المركز الثاني عشر برصيد 54 نقطة، بعد الفوز في 15 مباراة والتعادل في 9 لقاءات وخسارة 14 مواجهة.