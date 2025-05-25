آرسنال ينهي الدوري الإنجليزي بانتصار على ساوثهامبتون وتأمين الوصافة

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أحمد جودة - القاهرة - نجح آرسنال في الحفاظ على المركز الثاني في جدول البريميرليج بالفوز على ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

آرسنال ينهي الدوري الإنجليزي بانتصار على ساوثهامبتون

وبهذه النتيجة، يحتل آرسنال المركز الثاني برصيد 73 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل ساوثهامبتون المركز العشرين والأخير برصيد 12 نقطة.

جاءت أحداث الشوط الأول متواضعة ومتكافئة من كلا الجانبين، حيث شن لاعبو ساوثهامبتون بعض الهجمات الخطيرة على مرمى آرسنال ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل.

وعلى الجانب الآخر، سيطر لاعبو الجانرز على مجريات اللعب حتى نجحوا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 43 عندما مرر بن وايت الكرة لزميله تيرني الذي سدد الكرة من زاوية ضيقة في مرمى ساوثهامبتون وينتهي الشوط الأول بتقدم المدفعجية بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، نجح لاعبو ساوثهامبتون في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 56 عندنا تصدى روس ستيوارت لركنية برأسه ليسدد الكرة في الجانب الأيمن لمرمى الجانرز.

شن كلا الفريقين العديد من الهجمات من أجل خطف هدف الفوز، حيث نجح لاعبو آرسنال في إحرازه في الدقيقة 89 عن طريق مارتن أوديجارد الذي تلقى تمريرة سحرية ليطلق تسديدة صاروخية متقنة لتستقر الكرة في الجانب الأيمن لمرمى ساوثهامبتون وينتهي اللقاء بفوز آرسنال على ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف.