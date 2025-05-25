نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، مع نظيره كريستال بالاس بهدف لكل منهما، في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وانطلقت أحداث مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبو ظبي.

أهداف مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أحرز في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، اللاعب إسماعيلا سار الهدف لأول لصالح كريستال بالاس بأسيست من ميتشل.

ثم تعادل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، بتسجيل هدف أول في شباك كريستال بالاس، في الدقيقة 84 من الشوط الثاني، بعد تمريرة من كودي جاكبو.

