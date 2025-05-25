ليفربول يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام كريستال بالاس بختام البريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره كريستال بالاس بهدف لكل منهما، في ختام بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وانطلقت أحداث مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبو ظبي.

أحداث مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وبدأت أحداث الشوط الأول من المباراة، بمحاولات هجومية عديدة من جانب لاعبي كريستال بالاس على عكس المتوقع.

وسجل في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، اللاعب إسماعيلا سار الهدف لأول لصالح كريستال بالاس بأسيست من ميتشل.

وسدد في الدقيقة 33 من الشوط الأول، اللاعب جون فيليب ماتيتا نجم كريستال بالاس تسديدة قوية ولكنها ارتطمت بالقائم.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم كريستال بالاس على نظيره ليفربول بهدف.

ومع أحداث الشوط الثاني، تعرض ريان جرافنبيرش نحم فريق ليفربول، للطرد في الدقيقة 68.

وسدد ديوجو جوتا نجم ليفربول كرة قوية ولكنها ارتطمت بالقائم وذلك في الدقيقة 75.

وأدرك النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، هدف التعادل في شباك كريستال بالاس، في الدقيقة 84 من الشوط الثاني، بعد تمريرة من كودي جاكبو.