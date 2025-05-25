الرياضة

رسميًا.. السد القطري يعلن تجديد عقد أكرم عفيف

0 نشر
0 تبليغ

رسميًا.. السد القطري يعلن تجديد عقد أكرم عفيف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. السد القطري يعلن تجديد عقد أكرم عفيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السد القطري، الأحد، تمديد عقد المهاجم أكرم عفيف لتستمر رحلة أفضل لاعب في قارة آسيا مع حامل لقب دوري نجوم قطر.

ونشر النادي مقطعًا مصورًا على حسابه على منصة «إكس» يعلن فيه استمرار اللاعب. ولم يكشف السد عن مزيد من التفاصيل. وأسهم مهاجم قطر (28 عامًا) في تتويج الفريق بلقب الدوري هذا الموسم مسجلًا 18 هدفًا، وقدم 15 تمريرة حاسمة في 22 مباراة.

وخاض عفيف، الذي قاد قطر للفوز بلقبين في كأس آسيا، 218 مباراة مع السد، وسجل 143 هدفًا، وقدم 106 تمريرات حاسمة.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا