نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. السد القطري يعلن تجديد عقد أكرم عفيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السد القطري، الأحد، تمديد عقد المهاجم أكرم عفيف لتستمر رحلة أفضل لاعب في قارة آسيا مع حامل لقب دوري نجوم قطر.

ونشر النادي مقطعًا مصورًا على حسابه على منصة «إكس» يعلن فيه استمرار اللاعب. ولم يكشف السد عن مزيد من التفاصيل. وأسهم مهاجم قطر (28 عامًا) في تتويج الفريق بلقب الدوري هذا الموسم مسجلًا 18 هدفًا، وقدم 15 تمريرة حاسمة في 22 مباراة.

وخاض عفيف، الذي قاد قطر للفوز بلقبين في كأس آسيا، 218 مباراة مع السد، وسجل 143 هدفًا، وقدم 106 تمريرات حاسمة.