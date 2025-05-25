مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم دون تقطيع بث مباشر - الجولة النهائية من الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز.. في ليلة استثنائية تحت أضواء ملعب أنفيلد، يستعد فريق ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، لخوض آخر مبارياته في المسابقة أمام جماهيره العاشقة في مواجهة قوية تجمعه بكريستال بالاس.

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مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول يختتم مشوار التتويج في الدوري الإنجليزي بمواجهة كريستال بالاس على ملعب أنفيلد

وتأتي هذه المواجهة في إطار الجولة الـ38 والأخيرة من عمر البريميرليج، بعد أن ضمن "الريدز" التتويج باللقب منذ عدة جولات، ليخوض هذه المباراة بمعنويات مرتفعة احتفالًا بالإنجاز الكبير.

وعلى الجانب الآخر، يدخل كريستال بالاس اللقاء بعد تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي، ساعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب، مما يضيف إثارة خاصة للمواجهة الختامية.

الجماهير الحمراء تنتظر بفارغ الصبر لحظة تتويج فريقها بالكأس، مع آمال كبيرة في أن يسجل النجم المصري محمد صلاح هدفًا جديدًا يرفع به رصيده في قائمة هدافي البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025

تقام مباراة ليفربول وكريستال بالاس مساء اليوم الأحد 25 مايو 2025، على ملعب "أنفيلد"، وتبدأ صافرة البداية في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، و7:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025

تبث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكن متابعة اللقاء عبر خدمة بي إن كونكت أو عبر تطبيق تود، المخصص للمشتركين في باقات بي إن سبورتس.

معلق المباراة

يتولى المعلق الرياضي عامر الخوذيري وصف أحداث اللقاء بصوته المميز عبر قناة beIN Sports HD 1.

ليفربول بطل الدوري في ليلة التتويج

ليفربول يدخل المباراة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 83 نقطة، وقد ضمن التتويج باللقب منذ عدة جولات. ويسعى "الريدز" بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب إلى إنهاء الموسم بفوز معنوي أمام جماهيره، في ليلة رفع كأس البريميرليج على أرضية ملعبه التاريخي.

كريستال بالاس طموحات تعزيز الترتيب بعد لقب الكأس

على الجانب الآخر، يخوض كريستال بالاس المباراة وفي جعبته 52 نقطة بالمركز الثاني عشر في جدول الترتيب، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تزيد من معنويات الفريق بعد تتويجه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

التشكيلة المتوقعة لفريق ليفربول أمام كريستال بالاس

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: كونرو برادلي، كوانساه، فيرجيل فان دايك، روبرتسون

الوسط: إندو واتارو، ماك أليستر، كورتيس جونز

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز

محمد صلاح نجم اللقاء في ليلة التتويج

يتطلع محمد صلاح، نجم منتخب مصر، إلى مواصلة التألق وزيادة رصيده التهديفي في البريميرليج خلال هذه المباراة، ما يجعل الأعين تتجه إليه بحثًا عن لحظة تألق جديدة تزين ليلة التتويج.