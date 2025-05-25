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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق الإتحاد السكندري بمسابقة دوري نايل.

تشكيل مودرن سبورت أمام الإتحاد السكندري بالدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم عماد

خط الدفاع: أحمد ايمن، علي الفيل، محمود رزق، علي فوزي

خط الوسط: أحمد يوسف، محمد صبري، محمد مسعد، عبد الرحمن شيكا

هجوم: حسام حسن، ارنولد إيبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، طارق سيد، وليد فرج، معتز زدام، عبد الله حافظ، أحمد مصطفى، فيجيري، خالد رضا، عبد الرحمن رشدان

ويستضيف بعد قليل وفي تمام الثامنة مساءً فريق مودرن سبورت نظيره الإتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لمسابقة دوري نايل على ملعب ستاد القاهرة الدولي.