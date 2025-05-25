كارلو أنشيلوتي يستبعد نجم ريال مدريد من قائمة منتخب البرازيل للتوقف الدولي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي لخوض تجربة تدريبية جديدة ومثيرة، حيث سيتولى بشكل رسمي مهمة قيادة منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، بعد أن تم الإعلان عن رحيله عن تدريب نادي ريال مدريد الإسباني، في أعقاب موسم مخيب للآمال على المستويين المحلي والقاري، انتهى دون تحقيق أي بطولات.

أنشيلوتي يفتح صفحة جديدة مع "السامبا"

ويأتي تعيين أنشيلوتي على رأس الجهاز الفني لمنتخب البرازيل في ظل طموحات كبيرة لإعادة الهيبة لراقصي السامبا، خاصة في ظل الاستعدادات المكثفة لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بالإضافة إلى تحديات قارية مرتقبة مثل كوبا أمريكا.

رودريجو خارج الحسابات الفنية لأنشيلوتي في أول قراراته

في أولى قراراته الفنية بعد تسلمه مهامه مع المنتخب البرازيلي، استبعد أنشيلوتي مهاجم ريال مدريد الشاب رودريجو جويس من قائمة الفريق التي ستخوض مباريات التوقف الدولي المقبل في يونيو.

وقد كشف الصحفي الإيطالي الشهير والمتخصص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو، عن هذا القرار عبر منشور له على حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، حيث كتب: "رودريجو جويس لن يكون ضمن قائمة منتخب البرازيل، وذلك بقرار من المدرب كارلو أنشيلوتي".

السبب وراء استبعاد رودريجو

أوضح رومانو أن سبب استبعاد اللاعب يعود إلى عدم تعافيه الكامل من الإصابة التي كان يعاني منها مؤخرًا، حيث ما زال اللاعب يتعامل مع مشاكل بدنية حالت دون مشاركته بشكل طبيعي مع فريقه ريال مدريد في نهاية الموسم، وبالتالي تقرر منحه فترة للراحة والتعافي الكامل قبل العودة إلى المنافسات.

وقال رومانو في هذا السياق: "اللاعب البرازيلي الشاب لا يزال يعاني من آثار إصابته الأخيرة، ولذلك لن يكون جاهزًا بدنيًا للمشاركة في مواجهات المنتخب القادمة".