نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رابطة الأندية ترد بشكل نهائي على تأجيل مباراة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جددت رابطة الأندية المحترفة المصرية، برئاسة النائب أحمد دياب، تأكيدها على رفضها الرسمي لطلب نادي بيراميدز بشأن تأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

وأوضحت الرابطة أن سبب الرفض يعود إلى ضيق الوقت المتبقي قبل نهاية المسابقة، بالإضافة إلى أن هذه الجولة تُعد حاسمة في تحديد بطل الدوري، ما يجعل من غير الممكن إدخال أي تغييرات على جدول المباريات المحدد سلفًا.

مصدر من داخل الرابطة يؤكد الموقف النهائي

وكشف مصدر مسؤول داخل رابطة الأندية أن قرار الرفض نهائي ولا رجعة فيه، مشددًا على أن تأجيل مباراة بيراميدز وسيراميكا سيؤدي بالضرورة إلى تأجيل مباراة أخرى مصيرية، وهي مواجهة الأهلي وفاركو، وهو الأمر الذي لا يمكن تنفيذه عمليًا في ظل ضيق الوقت المتبقي لانتهاء الموسم.

وأضاف المصدر: "الرابطة حريصة على الحفاظ على عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية، ومن غير المنطقي إجراء أي تعديلات قد تؤثر على سير المنافسة في الأمتار الأخيرة، خصوصًا أن هوية بطل الدوري لم تُحسم بعد".

وأوضح المصدر ذاته أن فريق بيراميدز سيخوض مباراته أمام سيراميكا كليوباترا في موعدها المحدد مساء الأربعاء، على أن يواجه بعد أربعة أيام فقط فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستُقام على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

وأشار المصدر إلى أن: "الفريق السماوي لن يغادر البلاد بين المباراتين، وهو ما يجعل من الناحية اللوجستية خوض اللقاء المحلي ممكنًا، ولا توجد ظروف استثنائية تبرر طلب التأجيل".