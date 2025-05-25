استعادة الأمجاد.. مهمة تشابي ألونسو مع ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - أصبح تشابي ألونسو مديرًا فنيًا جديدًا لفريق ريال مدريد الإسباني، ويعود المدرب الشاب 43 عامًا إلى النادي "الملكي" الذي فاز معه بستة ألقاب كلاعب، وأصبح فيه أحد أساطيره.

أعلن ريال مدريد في وقت سابق من اليوم، التعاقد مع ألونسو لمدة ثلاثة مواسم، بدءًا من الأول من يونيو (حزيران) إلى 30 يونيو (حزيران) 2028.

ويأتي تشابي ألونسو لتولي قيادة الريال بعد النجاحات التي حققها مع ناديه السابق باير ليفركوزن، الذي صنع معه التاريخ عقب تتويجه بالثنائية المحلية في الموسم الماضي، وكأس السوبر الألماني مطلع الموسم الحالي.

وانضم ألونسو إلى النادي الألماني في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022، وفي موسمه الأول وصل الفريق للدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، وأنهى مسيرته بالدوري الألماني في أحد المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية آنذاك.

وفي موسم 2023-2024، قاد باير ليفركوزن للفوز بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، ليكسر سلسلة فوز بايرن ميونخ، الذي ظل اللقب حكرًا عليه لمدة 11 موسمًا متتاليًا.

إلى جانب ذلك، فاز ألونسو بلقب كأس ألمانيا وكاد أن يحقق الثلاثية بعد تأهله لنهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي، غير أنه خسر أمام أتالانتا الإيطالي، ليكتفي بالوصافة.

وانعكس الموسم المذهل الذي قدمه باير ليفركوزن بقيادة تشابي ألونسو في حفاظ الفريق على سجله خاليًا من الهزائم في 41 مباراة متتالية، ليستمر الأداء القوي في موسمه الأخير كمدرب للنادي الألماني، الذي فاز في أغسطس (آب) 2024 بكأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه.

وقبل انتقاله إلى باير ليفركوزن، بدأ ألونسو مسيرته التدريبية في أكاديمية ريال مدريد، ودرب فريق البراعم تحت 14 عامًا، وقاده للفوز بالدوري وبطولة الأبطال في موسم 2018- 2019.



وبعد ذلك تولى ألونسو تدريب الفريق الرديف لنادي ريال سوسييداد الإسباني في الفترة بين 2019 و2022، وقاده للصعود للدرجة الثانية عام 2021.

وكان ألونسو لاعبًا في صفوف ريال مدريد بين عامي 2009 و2014، لعب خلالها 236 مباراة رسمية وفاز بكأس أبطال أوروبا العاشرة، كما توج بكأس السوبر الأوروبي والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني مرة وحيدة، وكأس ملك إسبانيا مرتين، حسبما أفاد الموقع الألكتروني الرسمي للنادي "الملكي".

وتلك نجاحات تضاف إلى التي حققها ألونسو مع المنتخب الإسباني، وفاز معه بكأس العالم عام 2010، بالإضافة لكأس الأمم الأوروبية عامي 2008 و2012.

كما حصل ألونسو على 4 ألقاب مع ليفربول الإنجليزي، الذي توج معه بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الإنجليزي.

وحصل ألونسو مع بايرن ميونخ على 5 ألقاب، حيث فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الألماني، ولقب وحيد بكل من بطولتي كأس ألمانيا والسوبر الألماني.

وستكون مهمة ألونسو في الفترة القادمة هي إعادة البريق لريال مدريد، الذي خرج صفر اليدين على الصعيد المحلي، بعد خسارته نهائي كأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا أمام غريمه التقليدي برشلونة، الذي توج أيضًا بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، فيما اكتفى الفريق الأبيض بالوصافة.

كما فشل الريال في الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، عقب خروجه من دور الثمانية للمسابقة القارية بخسارته 1-5 أمام آرسنال الإنجليزي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

واكتفى ريال مدريد بالحصول على لقب كأس السوبر الأوروبي في بداية الموسم الحالي، عقب فوزه على أتالانتا الإيطالي، بالإضافة للقب كأس القارات للأندية كأس إنتركونتننتال على حساب باتشوكا المكسيكي.

وسيكون الظهور الأول لألونسو مع الريال في بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام بالولايات المتحدة للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقًا، ويتواجد فريق العاصمة الإسبانية بالمجموعة الثامنة، التي تضم أيضًا الهلال السعودي وباتشوكا وريد بول سالزبورغ النمساوي.