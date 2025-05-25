نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهضة بركان يتوج بكأس الكونفدرالية على حساب سيمبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج فريق نهضة بركان المغربي بلقب بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية الأفريقية)، عقب تعادله 1-1 مع مضيفه سيمبا التنزاني، يوم الأحد، في إياب الدور النهائي للمسابقة القارية.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الفريقين بالمغرب الأسبوع الماضي، انتهت بفوز نهضة بركان 2-0، ليفوز الفريق المغربي 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ويتوج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 2020 و2022.

وبادر سيمبا بالتسجيل عن طريق جوشوا موتالي في الدقيقة 17، ثم لعب الفريق التنزاني بعشرة لاعبين عقب طرد يوسف كاجوما في الدقيقة 50، لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل نهضة بركان النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أحرز سومايلا سيديبي هدف التعادل للفريق الضيف في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.