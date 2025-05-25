بهلاء ـ من مؤمن بن قلم الهنائي: تحتفل الاسرة الرياضية بنادي بهلاء مساء يوم الجمعة القادم بختام بطولة كأس نادي بهلاء لكرة القدم وإقامة المباراة النهائية بين فريقي الكور والمستقبل اللذين تأهلا من المربع الذهبي الذي ضم فرق (الكور والإتحاد والمستقبل والنصر) وسيرعى المباراة النهائية الشيخ عبدالسلام بن سلطان الشكيلي نائب والي بركاء. وتأهل الكور للمباراة النهائية بعد أن جمع 4 نقاط من الفوز 1/‏‏صفر وتعادل 1/‏‏1 على منافسه فريق الاتحاد سجل للكور علي موسى الهنائي وللاتحاد أيمن الجعفري ونال اللاعب علي موسى الهنائي جائزة أفضل لاعب فيما تأهل فريق المستقبل للنهائي بعد أن حسم نتيجة مواجهتيه (2/‏‏ صفر للمستقبل 3/‏‏1 للنصر) سجل أهداف المواجهة الثانية للنصر زهير الكندي وليث السليمي (هدف عكسي في مرمى فريقه ) وأنس الكندي وسجل للمستقبل لاعبه زكريا الريامي وحصل لاعب النصر زهير الكندي على جائزة أفضل لاعب ليحتكم الطرفان لضربات الترجيح بعد أن تساوت كفتا الفرقين في نتيجة المواجهتين 3/‏‏3 التي حسمها فريق المستقل 4/‏‏3.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكور والمستقبل فـي نهائي كأس نادي بهلاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.