المهند البلوشي يتوج بذهبية التايكوندو فـي جنيف

جنيف ـ العُمانية: توّج اللاعب المهند بن توفيق البلوشي، لاعب المنتخب الوطني للتايكوندو، بذهبية بطولة Krasniqi Open 2025 المصنفة بعيار النجمتين، والتي أُقيمت في مدينة جنيف السويسرية ليحقق بذلك ذهبيته الثانية خلال أقل من شهر. ويأتي هذا التتويج بعد أقل من أربعة أسابيع على فوزه التاريخي بذهبية بطولة الجائزة الكبرى في إستونيا، المصنفة بعيار 8 نجوم، حيث أحرز اللقب بعد سلسلة من المواجهات القوية، من بينها انتصاره على المصنف الأول عالميًا في فئة وزن -45 كيلوجراما، ما جعله يرتقي إلى التصنيف الخامس عالميًا. وقد شارك المهند في بطولة جنيف بقيادة المدرب الوطني عادل الوهيبي، وقدم أداءً مميزًا يُعكس مدى تطوره الفني والذهني، مؤكدًا جاهزيته للمنافسات القارية والدولية القادمة. ويُعد هذا الإنجاز دفعة قوية ضمن خطة إعداد المهند للمشاركة في بطولة آسيا 2025، والجائزة الكبرى بالصين والبوسنة، وصولًا إلى تحقيق الحلم الأولمبي في لوس أنجلوس 2028.

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