يشتمل على 8 مسابقات متنوعة ... اتحاد اليد يعلن روزنامة الموسم الرياضي الجديد و24 يوليو آخر موعد لتأكيد المشاركة

أعلن الاتحاد العماني لكرة اليد ممثلا في لجنة المسابقات عن مسابقات الموسم الرياضي الجديد 2025/‏‏2026م، حيث بعث الاتحاد تعميما إلى جميع الأندية المنتسبة له بالبرنامج الذي يشتمل على 8 مسابقات والمواعيد المقترحة لبداية كل مسابقة وحدد يوم 24 يوليو القادم اخر موعد لتأكيد الأندية الراغبة في المشاركة بالمسابقات وهي دوري الناشئين مواليد 2008 م وما فوق وسيكون الموعد المقترح للانطلاق 15 اغسطس القادم و دوري الشباب مواليد 2006/‏‏2007م والانطلاقة 22 اغسطس القادم و دوري الدرجة الثانية والبداية ستكون 14 نوفمبر القادم ومباراة السوبر للاندية الأربعة الأوائل «نادي عمان واهلي سداب ومسقط والسيب» سيكون خلال الفترة من 18 الى 21 يناير 2026م بعد نهاية مشاركة المنتخب الوطني الأول لكرة اليد للصالات في البطولة الآسيوية ومسابقة درع الوزارة الخامس عشر «بداية الدور الأول» يوم 2 يناير 2026 م ودوري الدرجة الاولى بمشاركة 8 أندية وستكون الانطلاقة يوم 30 يناير 2026 م ودوري الشواطئ «ناشئين» شهر فبراير 2026 م والدوري النسائي شهر ابريل 2026م. وقد اعلن الاتحاد عن مواعيد وفترات تسجيل اللاعبين العمانيين والأجانب، حيث يسمح بتسجيل لاعبين أثنين اجانب لكل نادي على إلا يكون أحدهم حارس مرمى وستكون فترة التسجيل الأولى للاعبين العمانيين والأجانب بالدرجة الثانية تبدا من يوم الاثنين 6 اكتوبر وحتى 6 نوفمبر القادمين اما فترة التسجيل الثانية تبدأ من يوم 1 يناير 2026م وحتى 15 من نفس الشهر، بينما ستكون فترة تسجيل اللاعبين بالدرجة الاولى «الفترة الأولى» تبدأ من يوم الاثنين 6 اكتوبر القادم وتنتهي يوم 15 يناير 2026 م، أما فترة التسجيل الثانية ستكون من يوم 26 فبراير 2026 م وحتى 26 مارس 2026م. وحدد الاتحاد بان مسابقة درع الوزارة الخامس عشر ستلعب الأندية التي أكدت مشاركتها بالمسابقة بطريقة خروج المغلوب من مباراة واحدة ويستثني أندية «نادي عمان وأهلي سداب والسيب ومسقط» من اللعب في الأدوار الأولى في حين تصعد الأندية الأربعة التي لعبت الادوار الاولى وتاهلت مع الأندية الأربعة «نادي عمان وأهلي سداب والسيب ومسقط» على ان يكون دور الثمانية قرعة مفتوحة بين الأندية الثمانية. كما سيتم دعوة مندوبي اندية الدرجة الأولى للاجتماع مع لجنة المسابقات لوضع آلية مسابقة الدرجة الأولى «دوري عام السلطنة». الجدير بالذكر بان اتحاد كرة اليد نظم الموسم الماضي 7 مسابقات حيث توج بلقب دوري الناشئين نادي مسقط وحل نادي السيب ثانيا و نزوى ثالثا، ودوري الشباب توج بالمركز الأول نادي مسقط ونزوى ثانيا والسيب ثالثا، ومسابقة كأس السوبر توج بالمركز الأول نادي عمان والسيب ثانيا ودوري الشواطئ للناشئين خطف المركز الأول نادي مسقط ومصيرة ثانيا والسيب ثالثا وتوج نادي صحم بالمركز الأول في دوري الدرجة الثانية وحل نادي صحار ثانيا والنصر ثالثا وفي دوري الدرجة الأولى توج نادي عمان باللقب وأهلي سداب وصيفا ونادي السيب ثالثا وفي مسابقة درع الوزارة الرابع عشر احتفط نادي عمان باللقب وجاء نادي أهلي سداب ثانيا والسيب ثالثا.