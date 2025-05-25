نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس توتنهام يثير الغموض حول مستقبل بوستيكوغلو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يأمل دانييل ليفي، رئيس نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم، في استغلال فوز الفريق بلقب بطولة الدوري الأوروبي الأربعاء الماضي، بوصفه نقطة انطلاق نحو مزيد من الألقاب، ولكنه لم يوضح بعد مستقبل المدرب أنجي بوستيكوغلو في رسالته الختامية للموسم الحالي.

وقاد بوستيكوغلو توتنهام للتتويج باللقب الذي طال انتظاره، عقب فوزه الفريق 1-صفر على مواطنه مانشستر يونايتد بمدينة بلباو الإسبانية، ليحفر اسمه في ذاكرة النادي.

وواجه المدرب الأسترالي تكهنات كثيرة حول مستقبله، بعد موسم مخيب للآمال في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن بعد أن قاد توتنهام للحصول على أول لقب منذ عام 2008، فقد حظي باستقبال حار من آلاف المشجعين في موكب بالحافلة المكشوفة، الجمعة.

واحتفل ما يقدَّر بنحو 220 ألف مشجع بموكب الفريق؛ حيث غمرهم سيل من المودة تجاه بوستيكوغلو، تبعه تصريحه اللافت بأن «الموسم الثالث دائمًا أفضل من الموسم الثاني»، ولكن المدرب المخضرم (59 عامًا) كشف السبت أنه لم تجرِ معه أي محادثات من جانب إدارة النادي.

وأشاد ليفي ببوستيكوغلو في رسالته للجماهير بمناسبة ختام الموسم، قبل زيارة توتنهام لبرايتون الأحد، ومع ذلك لم يقدم أي ضمانات بشأن مستقبل مدرب سيلتيك الاسكوتلندي السابق على المدى الطويل.

وكتب ليفي في برنامج مباريات توتنهام: «لقد فعلناها. يا لها من ليلة لا تنسى في بلباو؛ حيث أنهينا انتظارنا الطويل للمجد. إنها لحظة عظيمة للنادي كله، إنجاز تاريخي يتيح لنا رفع لقبنا القاري الأول منذ عام 1984».

وأضاف ليفي: «لقد خاض هذا النادي رحلة مذهلة داخل الملعب وخارجه، منذ فوزنا الأخير بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عام 2008؛ حيث عززنا مكانتنا بوصفنا أحد أكبر الأندية في أوروبا، وانتقلنا لملعبنا الجديد، وشهدنا لحظات لا تنسى، كنا ندرك أن الفوز بلقب بمثابة الحلقة المفقودة».

وشدد رئيس توتنهام في حديثه الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «لقد اقتربنا كثيرًا في مناسبات كثيرة، ولكننا لم نتجاوز خط النهاية. لم أتراجع أبدًا عن الاعتقاد بأن النجاح قريب للغاية».

وتابع: «أود أن أشكر أنجي واللاعبين على تحقيق هذا الإنجاز الرائع، وأشكر جميع موظفينا الرائعين. هناك كثير من العمل الجاد الذي يجري خلف الكواليس، ويتعين على الجميع الاستمتاع بهذه اللحظة».