نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل آرسنال لمواجهة ساوثهامبتون في ختام الدوري الإنجليزي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال عن تشكيلة المدفعجية لمواجهة ساوثهامبتون وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.
تشكيل آرسنال لمواجهة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي
يحتل آرسنال المركز الثاني برصيد 71 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي بينما يحتل ساوثهامبتون المركز العشرين والأخير برصيد 12 نقطة.
من المقرر أن يخوض آرسنال المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: دافيد رايا.
خط الدفاع: بارتي - وايت – تيرني - كيور
خط الوسط: ميرينو – ديكلان رايس – زينشينكو
خط الهجوم: رحيم ستيرلنج – غابرييل مارتينيلي - نوانيري