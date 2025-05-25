تشكيل آرسنال لمواجهة ساوثهامبتون في ختام الدوري الإنجليزي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال عن تشكيلة المدفعجية لمواجهة ساوثهامبتون وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012