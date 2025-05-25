صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره كريستال بالاس، في إطار الجولة 38 والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس، مساء اليوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

تشكيل ليفربول الرسمي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون كيليهر.

خط الدفاع: كوناتي - فان دايك - برادلي - روبرتسون.

︎خط الوسط: جرافينبيرخ - جونس - سوبوسلاي.

خط الهجوم: جاكبو - دياز - صلاح.

القنوات الناقلة لمواجهة ليفربول وكريستال بالاس في البريميرليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2024-25، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD1.