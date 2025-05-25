نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شادي محمد: ما حققه فريق سيدات الأهلي سيخلد في التاريخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث شادي محمد رئيس قطاع الكرة النسائية بالنادي الأهلي، عن تتويج فريق الكرة النسائية باالأهلي ببطولة كأس مصر على حساب فريق وادي دجلة.

وقال شادي محمد في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: ما حدث في أول موسم للكرة النسائية في النادي الأهلي اعجاز أكثر منه أنجاز وسيخلد في التاريخ.

وأضاف محمد قائلا: على مدار أول موسم لم نتعرض للهزيمة في الكرة النسائية وبالإضافة نجحنا في حصد كأس مصر على حساب فريق كبير بحجم وادي دجلة، واتفقت مع لجنة التخطيط بالأهلي عند تولي المسؤولية والمدير الرياضي إن الكرة النسائية في الأهلي في مرحلة بناء ومع ذلك حققنا إنجازات.

وعن تريند البنات كانوا رجالة في نهائي كأس مصر، قال شادي محمد: في ناس بتحب تشتغل على النجوم عشان يعمل مشاهدات لان محتواها صفر، وطول عمرنا بنقول على أي بنت جدعة دي بنت بـ 100 راجل، ومن ينتقد بشكل قوي بتكون ناس من جواها فاضية.

وتابع: بذلنا مجهود غير عادي من أجل حضور الجماهير في نهائي كأس مصر أمام وادي دجلة وكان لهم مفعول السحر، وأشكر ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة على مجهوداته معنا من أجل حضور الجماهير.

وعن أزمة لجوء بيراميدز للمحكمة الرياضية بشأن الانسحاب أمام الزمالك، أتم شادي محمد: النادي الأهلي متدورش وراه في أي إجراءات ورقية واللوائح والأهلي لم ينسحب أمام الزمالك لأنه بيدور على حقه ونادر ما الأهلي يلجأ للمحكمة الرياضية أو حد يشكو الأهلي.