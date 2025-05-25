تشابي ألونسو مدرباً لريال مدريد حتى 2028

تشابي ألونسو مدرباً لريال مدريد حتى 2028أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم، تولي تشابي ألونسو، تدريب الفريق لمدة ثلاثة مواسم، بداية من الأول من يونيو المقبل وحتى 30 يونيو2028 .

وذكر ريال مدريد عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أن ألونسو لعب 236 مباراة رسمية مع الريال في الفترة ما بين 2009 إلى 2014، وخلال تلك الفترة، فاز بستة ألقاب: دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في لشبونة، وكأس السوبر الأوروبي، ولقب للدوري الإسباني ولقبين لكأس ملك إسبانيا ولقب كأس السوبر الإسباني.

ويعد المدرب الجديد أسطورة في المنتخب الإسباني، حيث فاز بلقب لكأس العالم في 2010 ولقبين لبطولة أمم أوروبا (يورو2008 و2012)، وخاض 113 مباراة دولية.

وبدأ ألونسو مسيرته التدريبية في أكاديمية الشباب بريال مدريد، حيث تولى تدريب فريق تحت 14 عاما في موسم 2018 / 2019 .

ويعود ألونسو حاليا لنادي ريال مدريد كواحد من أفضل المدربين في العالم، بعدما قاد باير ليفركوزن الألماني للفوز بالدوري والكأس وكأس السوبر الألماني في 3 مواسم قاد فيها الفريق.

وأنهى الريال موسمه في الدوري الإسباني هذا الموسم في المركز الثاني برصيد 84 نقطة.